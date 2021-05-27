Оголяющий тело наряд одного модного бренда стал трендом среди знаменитостей

Оголяющий тело наряд одного и того же модного бренда признали новым трендом среди знаменитостей. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о черных комбинезонах и платьях модного дома Mugler, которые оформлены широкими разрезами, обнажающими части тела. Согласно материалу, впервые облегающее платье появилось в ассортименте бренда в 1998 году, и в 2019 году предпринимательница Ким Кардашьян появилась в винтажном образе на церемонии Hollywood Beauty Awards.

Отмечается, что за последние три года нынешний дизайнер марки Mugler Кейси Кэдуолладер (Casey Cadwallader) представил общественности новые вариации знаменитой одежды. Например, во вторник, 25 мая, в описанном платье с юбкой из полупрозрачного материала голливудская актриса Меган Фокс прошлась по красной дорожке музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер).

В таком же образе стоимостью 124 тысячи рублей посетила вечеринку фестиваля «Жара» российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза. Ее образ дополнили высокие темные босоножки на каблуках с открытым носом.

Помимо названных звезд в откровенных комбинезонах Mugler также прошлись по подиуму на Неделе моды в Париже супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк. В свою очередь поп-исполнительницы Билли Айлиш и Дуа Липа попозировали в похожих образах для обложек Vogue и Rolling Stone. При этом певицу Майли Сайрус запечатлели в комбинезоне марки на премии «Грэмми» в 2019 году.

Ранее в мае оголяющее ягодицы свадебное платье певицы привлекло внимание журналистов. Манекенщица Риэль (Rielle) поделилась снимками, на которых попозировала в коротком облегающем платье белого цвета с глубоким декольте. При этом задняя часть наряда сшита из прозрачной кружевной ткани.