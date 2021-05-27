Прошедший 40 тысяч километров россиянин пешком пойдет за Полярный круг

Житель Москвы Андрей Шарашкин собрался пойти пешком за Полярный круг. О своем путешествии он рассказывает в сообществе «Пешком по России» во «ВКонтакте».

Шарашкин прошел пешком уже 40 тысяч километров. На данный момент он движется из Архангельска в Мурманск, всего ему предстоит преодолеть 1727 километров.

После Мурманска Шарашкин намерен отправиться в Санкт-Петербуг, путь составит 1354 километра.

Ранее Шарашкин рассказал, что выдвинулся в путь из Зеленограда еще в 2018 году и с тех пор побывал в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале. Сама идея похода «по всей России» появилась у него в середине 90-х, но осуществить замысел он не смог из-за службы в вооруженных силах.