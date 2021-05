Моби проспал похороны матери из-за похмелья

Американский диджей Моби признался, что проспал похороны своей матери, потому что был пьян и испытывал похмелье. Такое заявление музыкант сделал в документальном фильме Moby Doc, сообщает Reuters.

В разговоре с агентством в преддверии выхода картины Моби отметил, что многие люди, уже видевшие фильм, сосредоточились именно на этом моменте. Как считает музыкант, его мать отнеслась бы к произошедшему с юмором.

«Как ни странно, у моей мамы было замечательное, извращенное чувство юмора. Я думаю, ее бы это очень позабавило, может быть, немного ужаснуло. Я думаю, в каком-то смысле она посчитала бы это слегка забавным», — поделился Моби.

Фильм выйдет 28 мая на стриминговых-сервисах. В документальной ленте 55-летний исполнитель также расскажет о трудном детстве, опыте злоупотребления психоактивными веществами, активизме в защиту прав животных и творческих успехах. В картину также вошли видео с концертов и интервью с режиссером Дэвидом Линчем, который в свое время создал анимационный видеоклип на новую песню Моби "Shot In The Back Of The Head".

В 2019 году Моби выпустил биографическую книгу, в которой заявил, что у него были непродолжительные отношения с атрисой Натали Портман, когда ей было 20 лет. Актриса опровергла эту информацию, заявив, что в то время ей было всего 18 и романтических отношений у них с Моби не было. После этого многие начали критиковать музыканта, посчитав, что он решил использовать актрису для пиара. Позже Моби признал, что в период знакомства с Портман был эгоистом и не контролировал себя из-за проблем с наркотиками и алкоголем.