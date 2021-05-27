В МИД Германии возмутились «неприемлемым» решением Москвы по трем организациям

В МИД Германии возмутились «неприемлемым» решением Москвы по трем иностранным неправительственным организациям (НПО), расположенным на немецкой территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Хайко Мааса.

По его словам, запрет работы организаций, которые прилагали усилия для улучшения отношений между двумя странами и их гражданами является серьезным ударом по усилиям Германии в деле укрепления связей с Россией. Министр назвал решение Генпрокуратуры России о прекращении деятельности трех немецких НПО «особенно странным и неприемлемым».

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность трех немецкий НПО. Речь идет о «Центре либеральной современности» («ЦЛС», Zentrum für die Liberale Moderne GmbH), «Форуме русскоязычных европейцев» («ФРЕ», Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Немецко-русском обмене» («НРО», Deutsch-Russischer Austausch e.V.). В Генпрокуратуре отметили, что деятельность этих компаний угрожает конституционному строю и безопасности России.