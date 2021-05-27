Вымогавший многомиллионную взятку боец ЧВК оказался экс-охранником актера Сигала

Боец одной из российских частных военных компаний (ЧВК), вымогавший многомиллионную взятку у коммерсанта, оказался охранником американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Александр Нежельский обманул предпринимателя, заявив, что на него заведено уголовное дело, которого на самом деле не существовало. Он пообещал решить вопрос в обмен на денежную компенсацию. В итоге его задержали при попытке получить взятку от коммерсанта.

Уточняется, что бывший охранник артиста получил 50 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму более 4,9 миллиона рублей. После задержания сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками регионального управления МВД России он признался, что не имеет к ФСБ никакого отношения.

Ранее 27 мая стало известно, что 33-летний Нежельский сдал своего подельника — майора полиции Сергея Сенновского. В настоящее время против обоих мужчин возбуждено уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере. При этом Нежельского отпустили домой, а задержанный вместе с ним майор полиции остался в камере.