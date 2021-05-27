Эксперты объяснили отмену рейсов из Европы в Россию

Эксперты прояснили ситуацию с рейсами из Европы в Россию, отмененными из-за ограничений против Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова исполнительного директора журнала «Авиатранспортное обозрение» Максима Пядушкина.

Он рассказал о двух новых путях в Россию, доступных после отказа европейских перевозчиков летать над Белоруссией. Теперь самолеты смогут осуществлять рейсы через воздушное пространство над Украиной и Прибалтикой.

«Меняются точки входа. Нужно время, чтобы эти маршруты согласовать, чтобы российские власти знали, где иностранные самолеты будут заходить», — объяснил Пядушкин.

Он также уточнил, что на процесс согласования новых авиамаршрутов уйдет несколько дней, при условии отсутствия в решении вопроса политической подоплеки. Кроме того, по мнению топ-менеджера, путь самолетов увеличится и в полетах будет тратиться больше топлива, что скажется на стоимости авиабилетов.

Ранее в мае европейские авиакомпании начали поочередно изменять маршруты полетов, чтобы избегать воздушного пространства над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Среди них оказались. Air France и Finnair, которые перестали летать над Белоруссией 25 мая. Также полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановили голландская авиакомпания KLM и немецкая Lufthansa. Аналогичное решение приняла латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.