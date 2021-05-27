На стадионе «Реала» вспыхнул пожар

В среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошел пожар. По данным издания El Mundo, возгорание возникло при установке изоляционного материала.

Видео с места событий было опубликовано очевидцами в сети. На кадрах, размещенных на видеохостинге Youtube, видно, как с крыши домашней арены футбольного клуба «Реал Мадрид», поднимается темный дым.

Возгорание было оперативно потушено. Информации о материальном ущербе или возможных пострадавших не сообщается.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был открыт в 1947 году и вмещал в себя 81 044 зрителей. В настоящее время арена находится на реконструкции. Домашние матчи Реал Мадрид проводит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.