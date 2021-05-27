Кремль прокомментировал слова Бастрыкина о массовом убийстве в казанской школе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о частичной вине родителей в массовом убийстве в школе №175 Казани. Об этом сообщает RT в четверг, 27 мая.

«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется», — сказал Песков.

Ранее Бастрыкин заявил, что казанская гимназия не охранялась из-за отказа родителей учеников оплачивать услуги охраны.

В свою очередь, комментируя слова Бастрыкина, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая назвала непозволительным перекладывание ответсвенности за случившееся на родителей. По ее словам, отсутствие охраны — не единственная причина трагедии.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали — 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду. В ходе первого допроса он заявил, что осознал себя богом.