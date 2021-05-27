Оголодавшая и уставшая телеведущая перепутала беременность с последствиями диеты

Ведущая британского телешоу The One Show Алекс Джонс (Alex Jones) рассказала, как начала испытывать постоянный голод и усталость, отказавшись от мяса и молока. Сперва она объяснила свое состояние следствием веганской диеты, однако вскоре выяснила, что перепутала причину. В комментарии Daily Mail она объяснила, что ее самочувствие было вызвано беременностью.

«Я чувствовала себя очень уставшей, но, оглядываясь назад, понимаю, что уже тогда была беременна. Я думала, что веганство лишило меня энергии, но это не так», — отметила Джонс.

К моменту, когда ведущая решила перейти на веганскую диету, у нее уже было двое детей. Тем не менее она не заподозрила никакой связи между беременностью и состоянием, которое сопровождалось усталостью и голодом. Однако сделав тест, она выяснила, что ждет ребенка.

По словам Джонс, они с супругом уже воспитывают двоих мальчиков. Третий ребенок оказался женского пола, чему телеведущая и ее муж очень обрадовались. «Это был огромный сюрприз. И когда мы поняли, что это девочка, мы были просто в восторге», — поделилась она.

Ранее популярный YouTube-блогер Джеймс Чарльз (James Charles) «примерил» на сутки беременность. Мужчина опубликовал обнаженную фотографию с накладным животом, отсылающую к фотосессиям ждущих ребенка женщин, после чего столкнулся со шквалом критики в соцсетях.