Из жизни
 
Последние новости
Бастрыкин назвал причину массового убийства в казанской школе
Стал известен первый соперник Владимира Кличко после его возвращения на ринг
В московском фитнес-клубе обнаружили труп 
Армения потребовала немедленно вернуть захваченных Азербайджаном военных
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге
Москвичи лишились гардеробной из-за жалобы соседки
Россиянам рассказали о связи плоскостопия и близорукости
В Японии предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID-19
Назван срок полного восстановления российской экономики
Познер ответил на заявление польского президента Дуды о ненормальности России
Новости партнеров
Прослушать новость

Жадный ухажер попытался впечатлить девушку и опозорился

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Официантка из США разоблачила и опозорила жадного ухажера, который оставил ей крупные чаевые, чтобы впечатлить девушку, а затем пытался тайком забрать часть денег обратно. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пользовательница Reddit, которая работает официанткой в одном из ресторанов в США, рассказала, что посетитель пришел к ним с девушкой и вел себя как клиент мечты: он делал персоналу комплименты и рассыпался в благодарностях.

Пара заказала самое качественное вино и самые дорогие закуски, а когда возлюбленная мужчины не могла выбрать из нескольких позиций, он попросил принести все, чтобы она могла попробовать их.

Когда они собирались уходить, официантка спросила, как они будут платить. Девушка хотела заплатить за себя, но спутник не позволил ей это сделать.

Когда официантка принесла чек на 289 долларов (21,2 тысячи рублей), мужчина оплатил его. Он оставил 100 долларов (7,3 тысячи рублей) в качестве чаевых. Пораженная сотрудница заведения поблагодарила мужчину, на что он заметил, что работа официантов недооценена. После этого пара ушла.

Через несколько минут мужчина вернулся один. Он громко заявил, что забыл что-то в зале. Когда за ним закрылась дверь, американец потребовал вернуть ему 80 долларов из оставленных им чаевых. Он пояснил, что просто пытался произвести впечатление на девушку.

Официантка согласилась и вернула деньги. Ей стало жаль подругу этого мужчины и захотелось дать ей знать о его поведении. Она увидела, что посетитель забыл подписать чек на возврат средств, схватила его и выбежала на улицу.

Спутница мужчины уже сидела в машине, но опустила окно, чтобы посмотреть, что происходит. Официантка громко заявила, что они сократили чаевые со 100 до 20 долларов по его просьбе, но им требуется его подпись. Девушка явно была поражена произошедшим.

Пользователям Reddit понравилась история официантки. «Какой милый финал. Я рад, что вам удалось выставить его идиотом перед девушкой», — написал один из них. «Я думаю, что вы оказали ей услугу», — отметил другой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man leaves big tip to impress date but is caught sneaking back for refund by waitress
Девушка решила проверить парня и привела на первое свидание 23 родственника
Девушка разбила спорткар бойфренда после первого свидания
Первое свидание девушки со знакомым из интернета закончилось ограблением банка
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 5 апреля

«Каждый житель чувствует себя морским волком»

История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
04:2923 мая

В США открыли пункт вакцинации в стрип-клубе

01:0823 мая

Диетолог перечислил полезные свойства картофеля

21:0321 мая

99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу

Из жизни00:02 3 апреля
Альберт Джонсон Уокер

«С виду такой добрый и приятный человек»

Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
20:0221 мая

Принца Гарри напугало возвращение в Великобританию

19:0921 мая

136-килограммовая женщина похудела вдвое и поделилась опытом

18:2721 мая

Письмо в бутылке проплыло четыре тысячи километров и нашло получателя

Из жизни00:0131 марта
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола

«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»

Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
17:4321 мая

Женщина вышла из комы и узнала о рождении дочери

16:5621 мая

В Нью-Йорке разыграют пять миллионов долларов за прививку от COVID-19

15:2521 мая

Женщина проснулась с похмелья и обнаружила в своей кровати незнакомую собаку

Россия
Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве воссоздали исторический розарий
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Чертежи и фотографии нереализованных советских построек теперь доступны онлайн
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке
Белорусские товары захотели запретить в Европе
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
«ЕвроХим» стал победителем конкурса РСПП в двух номинациях
Raiffeisenbank повысил целевую цену по акциям «Роснефти» на 67 процентов
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Россияне бросились брать машины в кредит
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
В Аргентине обнаружили считавшуюся вымершей гигантскую выдру
Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 12 часов
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Названы последствия употребления одного огурца в день
Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
В России стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы