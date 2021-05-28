Швейцарских банкиров задумали «посадить на крючок»

Швейцарский парламент обсудит ужесточение ответственности для банкиров и введение штрафов за неудачные решения, пишет Reuters со ссылкой на депутата Зеленой партии Швейцарии Герхарда Андрея (Gerhard Andrey).

Сейчас топ-менеджмент банков в основном неприкасаем, отмечает агентство. Никаких санкций для банковских руководителей, по сути, не предусмотрено, объяснил Андрей. «Мы предложили реформу <…>, которая позволит посадить менеджера на крючок, если что-то пойдет не так», — пояснил парламентарий.

Реформу предполагают провести по британскому образцу: согласно этой модели, топ-менеджмент финансовых учреждений несет прямую ответственность за свои действия.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Парламент должен обсудить проект в ближайшие дни. При этом реформа, вероятно, столкнется с сопротивлением, указывает Reuters. Ассоциация швейцарских банков уже заявила, что считает текущую форму надзора сбалансированной, а любые изменения должны учитывать «особенности» местного банковского сектора.

«Ясно, что сильный финансовый центр — это неотъемлемая часть Швейцарии, как часы и шоколад. Поступающие деньги приносят пользу значительной части населения», — отметил представитель ассоциации.

В швейцарском финансовом регуляторе, FINMA, в свою очередь заявили, что приветствуют дискуссию об «оптимизации» в вопросах «личной ответственности». Сейчас санкции возможны, только если банкиры напрямую замешаны в нарушениях: упущений в работе для этого недостаточно.

Дискуссия об ужесточении ответственности для банкиров развернулась на фоне скандалов в Credit Suisse. Банк потерял около пяти миллиардов долларов после краха хедж-фонда Archegos и столкнулся с судебными разбирательствами, связанными с финтех-стартапом Greensill. Во втором случае речь идет о сумме в 10 миллиардов долларов.

Помимо ситуации с Archegos и Greensill, у Credit Suisse возникли и другие проблемы, в том числе с отставкой бывшего CEO на фоне шпионского скандала и расследованием, касающимся кредитов банка Мозамбику.