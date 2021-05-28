Литва вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 в Евросоюзе

Литва вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди всех стран Евросоюза. Об этом сообщает издание «Sputnik Литва» со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Отмечается, что за минувшие две недели в стране было зафиксировано 467,38 случая заражения на 100 тысяч человек. Показатель смертности составил 58,7 случая на один миллион граждан — седьмое место в Европе. Второе место по доле заболевших досталось Швеции — 427,1 на 100 тысяч, третье — Латвии — 336 случаев на 100 тысяч.

Всего, по последним данным, коронавирусом в Литве заразились более 273 тысяч человек. Около 252 тысяч вылечились от COVID-19, жертвами инфекции стали свыше 4,2 тысячи пациентов.

Ранее сообщалось, что Вильнюс распорядился отправить в Киев, Кишинев и Тбилиси более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса и назвал такой жест «актом солидарности». В министерстве иностранных дел республики также призвали и другие европейские страны поступить аналогичным образом, чтобы поддержать своих восточных союзников.