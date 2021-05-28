19-летнего москвича арестовали за приставания к девушкам в метро

В Москве суд арестовал 19-летнего местного жителя, пристававшего к девушкам в метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В полицию обратилась 18-летняя москвичка и сообщила о незнакомце, который домогался ее на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний москвич.

Полиция опубликовала видео с камеры наблюдения в вагоне электропоезда, зафиксировавшей правонарушение.

метро.мск.мвд.рф

На кадрах видно, как молодой человек подскакивает к девушке и хлопает ее по ягодицам, а затем выбегает из вагона.

В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. По решению суда он проведет под арестом 10 суток в качестве наказания за правонарушение. Молодой человек признался, что уже длительное время приставал к девушкам подобным образом.