Ситуацию на Украине назвали позором для всей Европы

Ситуация на Украине является позором для всей Европы. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводят РИА Новости.

«На Украине не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм, это проблема европейского континента», — подчеркнула Захарова. По мнению дипломата, подобное положение дел унизительно для всех международных организаций, куда входит Украина или куда только планирует вступить.

Ранее представитель российского МИД назвала вступление Украины в НАТО «химерой». По мнению дипломата, этот шаг никак не поспособствует урегулированию ситуации в стране, а, наоборот, усилит раскол в обществе. Захарова отметила, что украинским властям необходимо сосредоточиться на объективных внутриполитических проблемах и вызовах. Представитель МИД добавила, что трудности на Украине не урегулируются сами собой после вступления в НАТО.

3 мая стало известно, что дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите организации в июне. Отмечалось, что Североатлантический альянс затронет «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы».