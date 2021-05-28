Мир
 
Последние новости
Литва упрекнула Россию в желании «поглотить» Белоруссию
Пашинян понадеялся на помощь России в демаркации границ с Азербайджаном
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
В Крыму объяснили появление мужчины из «шкафа» на совещании с Аксеновым
У бывшего сенатора и зама Юрия Лужкова украли сумку Prada
Странную посадку самолета в Минске расследуют по аналогии с катастрофой MH17
Лидер Rammstein показал в новом видеоклипе Ревву и плачущего кровью Ленина
США испытали двигатель способной ударить по Москве ракеты
У главы ВТБ пошли «мурашки по коже» из-за участия заключенных в стройках
В России прокомментировали предложение ЕС дать Минску денег за смену власти
Новости партнеров
Прослушать новость

Ситуацию на Украине назвали позором для всей Европы

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Ситуация на Украине является позором для всей Европы. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводят РИА Новости.

«На Украине не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм, это проблема европейского континента», — подчеркнула Захарова. По мнению дипломата, подобное положение дел унизительно для всех международных организаций, куда входит Украина или куда только планирует вступить.

Ранее представитель российского МИД назвала вступление Украины в НАТО «химерой». По мнению дипломата, этот шаг никак не поспособствует урегулированию ситуации в стране, а, наоборот, усилит раскол в обществе. Захарова отметила, что украинским властям необходимо сосредоточиться на объективных внутриполитических проблемах и вызовах. Представитель МИД добавила, что трудности на Украине не урегулируются сами собой после вступления в НАТО.

3 мая стало известно, что дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите организации в июне. Отмечалось, что Североатлантический альянс затронет «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД назвал вступление Украины в НАТО «химерой»
В НАТО рассказали о готовности к диалогу с Россией
В Евросоюзе забеспокоились насчет возможного «присоединения» Донбасса к России