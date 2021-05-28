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Мощный ураган в российском регионе сняли на видео

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@mash_siberia / Telegram

Мощный ураган обрушился на село Старая Тарба Алтайского края. Кадры, сделанные очевидцами, публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Судя по видео, порывы ветра были настолько сильными, что в воздух поднялись даже бочки большого размера и металлические листы. При этом ветер сопровождался дождем и градом.

Автор видео также показывает последствия стихии: видно, что из-за ветра хозяйство понесло большие убытки.

По информации главного управления МЧС по Алтайскому краю, в восточной и южной части региона 28 мая возможны порывы ветра скоростью до 20-25 метров в секунду.

Ранее специалист по природными катастрофами Алексей Карнаухов предсказал россиянам ураганы и наводнения из-за аномальной жары.

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