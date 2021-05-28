Россиянина и 16-летнюю девушку нашли мертвыми в автомобиле

В Волгограде нашли мертвыми мужчину и девушку в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Вечером 27 мая рабочие обратили внимание на подозрительную машину с прицепом, стоящую недалеко от въезда на промышленную торговую базу. Заглянув внутрь через окна, они увидели водителя и пассажирку без признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия следователи установили, что автомобиль принадлежит погибшему 31-летнему мужчине. Его спутнице было 16 лет.
Их родственники рассказали, что они приехали в Волгоград 24 мая для закупки товара. В машине обнаружены деньги, банковские карты и документы.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося и причины смерти мужчины и девушки. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.