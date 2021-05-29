Байден представил проект бюджета с рекордным расходом шесть триллионов долларов

Президент США Джо Байден представил рекордный бюджет страны на 2022 финансовый год, он увеличивает государственные расходы почти в четыре раза до шести триллионов долларов по сравнению с 1,52 триллиона в апрельской редакции. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Из этих средств 715 миллиардов предложены на нужды Пентагона, в целом на оборонные нужды заложено 753 миллиарда, что на 12,5 миллиардов выше, чем в прошлом году. Ожидается, что запрошенные у Конгресса деньги станут максимальными со времен окончания Второй мировой войны. Кроме того, 131 миллион долларов будет направлен на «борьбу с внутренним терроризмом», эта статья расходов появилась после штурма Капитолия в январе 2021 года.

Предполагаемые доходы в бюджет составят около 4,17 триллионов долларов, команда Байдена рассчитывает получить их за счет увеличения налогов компаний и физических лиц с высокими заработками. Проект носит предварительный характер и был представлен Конгрессу 28 мая. До 1 июня конгрессмены не смогут ознакомиться с документом, поскольку уходят на перерыв по случаю Дня поминовения в США, который в этом году выпадает на 31 мая.

Ранее Министерство обороны США запросило сотни миллиардов долларов из бюджета на 2022 финансовый год и объяснило это «российской и китайской угрозой». Это на 1,6 процента больше, чем в минувшем году. Финансовый год отсчитывается в Соединенных Штатах с 1 октября.