Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия»

Американский актер Стивен Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Партийный билет на заседании палаты депутатов ему вручили председатель Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин, передает РИА Новости.

До этого актер числился в непарламентской партии Прилепина «За правду», но перед сентябрьскими выборами в Госдуму эти политические силы объединились. В четверг, 27 мая, стало известно, что Сигал захотел присоединиться к ним.

После получения членского билета он пообещал, как и прежде, заниматься вопросами экологии, в первую очередь — борьбой против загрязнения природы, рассказали в пресс-службе партии.

Ранее официальный представитель партии Елизавета Кондакова сообщила, что актер уже разработал свой первый законопроект. Речь в нем идет об ужесточении наказания за уголовные преступления в области экологии.

Виновных в загрязнении средней тяжести атмосферы, воды или морской среды Сигал призвал наказывать лишением права занимать определенные должности или тюремным заключением. В нынешнем законодательстве такое наказание предусмотрено только в случае тяжелого вреда. Под ним подразумевается ущерб здоровью или смерть человека, а местом преступления должна быть территория заповедника или заказника, зона экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

Миронов объяснил приглашение Сигала, которому в 2016 году вручил российский паспорт президент страны Владимир Путин, желанием привлечь на сторону партии экоактивистов и людей, неравнодушных к природе. По его словам, на поддержку всех поклонников актера «справороссы» не рассчитывают.

Накануне выборов Миронов выдвинул сразу несколько громких инициатив. Он призвал списать долги россиян по микрокредитам, увеличить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей, а минимальную зарплату — до 50-60 тысяч рублей, а также ликвидировать Пенсионный фонд России и отменить пенсионную реформу. Его последней идей стало введение в России базового дохода для всех граждан.