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Турция оценила ущерб после аварии танкера в проливе Босфор

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Фото: Pixabay

Администрация Стамбула оценила ущерб после аварии хорватского танкера RAVA в проливе Босфор. Сообщение властей города приводит РИА Новости.

Инцидент не привел к человеческим жертвам или материальным потерям и не нанес урон окружающей среде. Судно было остановлено срочно прибывшими буксирами береговой охраны после того, как начало дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей.

«В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операцию по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты», — заявила администрация столицы Турции.

Ранее в пятницу, 28 мая, движение судов по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии танкера с нефтью. Судно RAVA дрейфовало из-за поломки рулевого управления. В 300 метрах от берега танкер подхватили буксиры береговой охраны. Также указывалось, что длина судна составляет 249 метров. Инцидент заблокировал движение по Босфору в обе стороны, которое восстановилось после проведения необходимых работ.

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