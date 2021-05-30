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В Совфеде назвали главную опасность США

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совета Федерации / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную опасность, исходящую от США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас активно вооружаются, так как «обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии». Сенатор отметил, что Вашингтон делает ставку на силу в «условиях "съеживания" сверхдержавы».

Ранее Пушков раскрыл суть политики администрации президента США Джо Байдена в отношении России. Он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за последние несколько недель одновременно выпустили приглашение на встречу и ввели санкции против России. Пушков также прикрепил к записи видео с Псаки, в котором она говорит, что США намерены перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией. Однако, по ее словам, это не означает, что Вашингтон отступает «в вопросах, вызывающих беспокойство». По мнению российского политика, Байден хочет стабильных отношений с Москвой, но при этом сохранить все санкции.

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