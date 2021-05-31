В Германии рассказали о военном альянсе России и Китая

Политолог из Германии Йоахим Краузе рассказал, что Россия и Китай создали военный альянс для укрепления своих геополитических позиций. Его слова приводит немецкое издание Die Welt.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния», — цитирует эксперта РИА Новости. Круазе заметил, что главным противником России и Китая на международной арене является США.

Политолог добавил, что в Китай регулярно поставляется оружие из России, в частности зенитный ракетный комплекс С-400 и истребители Су-35. Он также напомнил о совместных военных учениях двух стран. По его словам, в случае объединения военных сил Москвы и Пекина они превзойдут Вашингтон по количеству вооружений, в том числе единиц ядерного оружия.

28 мая председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал не допустить войну с Россией и Китаем. По его словам, мир между великими державами в настоящее время находится на грани. Он заявил о необходимости обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны в будущем.

Кроме того, Россию считают угрозой для Европы. Так, в марте правительство Великобритании заявило, что российская сторона продолжает быть главной ядерной, обычной военной и гибридной угрозой для европейской безопасности.