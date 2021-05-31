Солист Мариинки вышел из комы после падения с электросамоката

Солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после падения с электросамоката. Об этом сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе театра рассказали, что 31-летний артист по-прежнему находится в больнице. Его состояние улучшилось, он пришел в сознание и может самостоятельно дышать. Неделю назад Залеев был переведен из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

О том, что артист госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, стало известно 17 мая. Залеева прооперировали и удалили гематому в черепе. Его ввели в состояние медикаментозной комы. Позже сообщалось, что во время падения он был сильно пьян — в его анализах обнаружили 2,7 промилле этанола.

Давид Залеев окончил Башкирский хореографический колледж и Академию Русского балета имени Вагановой. Является заслуженным артистом Республики Северная Осетия — Алания. Лауреат XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», театральной премии Республики Татарстан «Тантана». В труппе Мариинского театра Залеев выступает с 2013 года.