Культура
 
Последние новости
Белоусов объяснил отказ от «большого локдауна» во время пандемии
Турция высказалась за право использовать российские С-400
Вера Брежнева раскрыла частоту использования расчески
Некоторым россиянам предложили увеличить пенсии
Названа причина убийства жены и дочерей главой семьи в Подмосковье
Российский самолет экстренно сел в Москве из-за запаха в салоне
Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Агуэро перешел в «Барселону»
Рассекречены документы о брянском концлагере «Дулаг-142»
Российским банкам установили лимит в переводах через Систему быстрых платежей
Новости партнеров
Прослушать новость

Солист Мариинки вышел из комы после падения с электросамоката

Перейти в «Мою Ленту»
Давид Залеев
Давид Залеев
Фото: @zaleevdavid

Солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после падения с электросамоката. Об этом сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе театра рассказали, что 31-летний артист по-прежнему находится в больнице. Его состояние улучшилось, он пришел в сознание и может самостоятельно дышать. Неделю назад Залеев был переведен из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

О том, что артист госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, стало известно 17 мая. Залеева прооперировали и удалили гематому в черепе. Его ввели в состояние медикаментозной комы. Позже сообщалось, что во время падения он был сильно пьян — в его анализах обнаружили 2,7 промилле этанола.

Давид Залеев окончил Башкирский хореографический колледж и Академию Русского балета имени Вагановой. Является заслуженным артистом Республики Северная Осетия — Алания. Лауреат XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», театральной премии Республики Татарстан «Тантана». В труппе Мариинского театра Залеев выступает с 2013 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, пострадавший после поездки на самокате, пришёл в сознание
Популярное увлечение россиян породило новое направление в медицине
Упавший с электросамоката и оказавшийся в коме солист Мариинки был сильно пьян
Солист Мариинского театра оказался в коме после падения с электросамоката
Другие материалы рубрики
Культура00:02 7 мая

«Салам алейкум, хейтер»

История 24-летнего рэпера-педофила, который влился в банду, прославился и сдал всех ФБР
15:5326 мая

Отца Киркорова госпитализировали

15:4226 мая

Умерла актриса из фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс»

14:4726 мая

Судья запретил детям Анджелины Джоли давать показания против Брэда Питта

Культура00:02 5 мая
Eartheater

«Потерянные души собираются в баре»

Монахиня на свидании, звуки Чернобыля и Моби: главная музыка месяца
14:0426 мая

Стало известно об ухудшении здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака мозга

12:5326 мая

В «Музеоне» закрыли выставку «Лизы Алерт» о пропавших людях

11:1426 мая

В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Культура00:02 3 мая

«Мухи первыми прибыли на место убийства»

Как насекомые помогают раскрывать преступления? Рассказывает судебный эксперт
10:0826 мая

Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала

08:5626 мая

Ольга Серябкина назвала Леонтьева Леонидом и призвала его уйти на пенсию

06:5626 мая

Моргенштерн выпил с адвокатом и подарил ему свитшот с надписью «Адвокат дьявола»

Россия
Володин раскритиковал сверхдоходы металлургов
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Коммунисты России» уличили КПРФ в старении и обмане избирателей
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
«Лента» решила измениться
Путин запустил производство Aurus
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Россия решила отложить поставки «самолета XXI века» за рубеж
«Частные инвесторы становятся движущей силой»
Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
PlayStation 5 перестанут продавать в убыток
Доказательства лабораторного происхождения коронавируса оказались ошибочными
В Android нашли секретный режим
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков
«Моногамия нагоняет на меня тоску»
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Открыт завод Aurus в Татарстане
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Российский дизайнер итальянских мотоциклов
Создавать спортбайки MV Augusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
Новый Kia Sportage раскрыли на официальных изображениях
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы