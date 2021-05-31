Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предупредила россиян о подорожании абонементов в фитнес-клубы: так они попытаются компенсировать выросшие на 20 процентов издержки, связанные с обслуживанием кредитов, оплатой аренды залов и рекламой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Однако эксперты отмечают, что абонементы уже подорожали на 15 процентов и могут вырасти по итогам года почти на треть.

АОФИ прогнозирует, что абонементы в фитнес-клубы по всей стране могут вырасти в 2021 году в цене на 7–10 процентов год к году в связи с возросшими в этом году расходами на операционную деятельность клубов. Глава АОФИ Ольга Киселева заявила, что рост цен будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей различных регионов. При этом гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в свою очередь отметил, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15 процентов год к году. По итогам 2021 года подорожание составит 25–30 процентов, заверил он.

Также Бурмистров назвал причины подорожания услуг, среди которых рост тарифов на коммунальные услуги, не до конца восстановившийся трафик и падение посещаемости платных групповых классов. Помимо этого, произошло падение спроса на персональные тренировки.

5 апреля сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.