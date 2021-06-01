Новые тела жертв коронавируса выловили из Ганга

Из священной индийской реки Ганг в штате Уттар-Прадеш выловили шесть новых тел. Об этом сообщает местное издание Aaj Tak.

Личности погибших установить не удалось, так как тела долгое время провели в воде и сильно разложились. Предполагается, что останки принадлежат очередным жертвам вспышки коронавируса в стране.

За последние несколько дней уровень воды в Ганге повысился, поэтому захороненные в песке тела оказались в воде, сообщает Aaj Tak. Отмечается, что медицинские работники провели все необходимые обряды над умершими в крематории в соответствии с правилами по обращению с телами погибших от COVID-19.

15 мая власти Индии обнаружили более 300 тел, захороненных на берегу Ганга. Как считают официальные лица, умершие могут быть жертвами COVID-19. При этом все захоронения были покрыты оранжевой, желтой или красноватой тканью и выложены в одном направлении.

10 мая в реке Ганг нашли тела десятков людей, предположительно, умерших от коронавируса. Жители штата Бихар на востоке стране обнаружили по меньшей мере 30 разложившихся трупов. Некоторые местные жители утверждают, что видели 100-150 тел. Позднее власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индийцев реку Ганг тел умерших.