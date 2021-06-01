Россиянам рассказали о безопасном поведении в сети

Больше половины россиян (51 процент) на постоянной основе разговаривают с детьми о безопасном поведении в сети. Об этом сообщается в итогах опроса, проведенного социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование провели среди россиян методом онлайн-опроса. Участниками стали 1010 пользователей, из которых 47 процентов мужчин и еще 53 процента женщин. 72 процента из них имеют детей.

Главной задачей было выяснить, как родители относятся к тому факту, что их дети с ранних лет начинают пользоваться интернетом, и насколько часто они разговаривают с ними о безопасности в сети.

По итогам опроса оказалось, что большая часть опрошенных лояльно относится к использованию детьми социальных сетей, и только 16 процентов ответили, что категорически запрещают своему ребенку это делать. 45 процентов заявили, что им приходится контролировать время, которое их дети проводят в сети, а 39 процентов — разрешают свободно использовать интернет.

44 процента родителей, опрошенных в ходе исследования, рассказали, что следят за активностью их ребенка в сети, подписаны на него, ставят лайки под постами и оставляют комментарии. Еще есть те, кто состоит в семейных чатах — таких 32 процента. При этом 24 процента респондентов ответили, что вовсе не общаются в сети со своими детьми.

Также стало известно, что 51 процент часто разговаривают с младшими о безопасном поведении в интернете, а 35 процентов — несколько раз вспоминали об этом в диалоге с ребенком. 14 процентов опрошенных сказали, что никогда не затрагивали эту тему с детьми.

Родители чаще всего, как выяснилось, хотят, чтобы их ребенок меньше смотрел ролики блогеров, спорил в комментариях с пользователями. 40 процентов россиян рады, что дети общаются в соцсетях со сверстниками, знакомыми, еще 33 процента положительно высказались об общении с родственниками через разные порталы, а также 33 процента довольны, что школьники смотрят образовательные ролики.

Респонденты заявили, что им нравится выставлять в сети фотографии своих детей. При этом из них 25 процентов спрашивают прежде разрешение самого ребенка. По данным опроса, только 29 процента ответили, что не публикуют такие снимки.

35 процентов опрошенных закрывают в сети лица своих детей смайликами либо выставляют фото, снятые со спины. Такие родители признались, что боятся за ребенка, который может попасть в опасность (27 процентов), что этот снимок попадет к третьим лицам (46 процентов) и что их ребенка сглазят недоброжелатели (21 процент людей). 14 процентов отметили, что пока ожидают, когда их дети самостоятельно будут давать согласие на пост в сети с открытым лицом, еще 17 процентов сказали, что их дети слишком маленькие, а 11 процентов — что их ребенка еще не крестили.