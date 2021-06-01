В России построят два «Союза» для космических туристов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров «Энергии» уже одобрил сделку. Сообщается, что заказчик «Главкосмос» готов заплатить ракетно-космической корпорации около 5,056 миллиарда рублей.

Договор на изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС» будет действовать до 31 декабря 2023 года или до полного исполнения сторонами обязательств.

«Союз МС» — это российский пилотируемый космический корабль. Корабли этой модификации позволяют доставлять экипаж численностью до трех человек на низкую околоземную орбиту. А также используются для отправки на станцию МКС и возвращения на Землю небольших грузов.

Ранее «Главкосмос», дочерняя структура «Роскосмоса», сообщил о продаже оригинала спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции (МКС).