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В Японии обнаружили новый опасный штамм коронавируса

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Фото: Issei Kato / Reuters

В городе Кобе на западе Японии у пациента обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Отмечается, что зараженный 50-летний мужчина не покидал территорию страны, поэтому медики сделали вывод, что мутация развилась прямо в его организме. Генетический анализ доказал, что вирус произошел от британского штамма COVID-19.

Как сообщает NHK, обнаруженный штамм обладает высокой вероятностью тяжелых осложнений и способен быстро распространяться. В Кобе было зарегистрировано более 150 случаев заражения коронавирусом с иностранными мутациями. Представители региональных служб здравоохранения заявили, что продолжат принимать все необходимые меры для борьбы с эпидемией.

29 мая новый гибридный штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Отмечалось, что он обладает высокой скоростью распространения в воздухе и быстро передается от человека к человеку. Мутировавший вариант обладает признаками британского и индийского вируса.

27 мая глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта коронавируса. Он подчеркнул, что на спортивные соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут варианты COVID-19 со всего мира.

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