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В России предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспортов

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Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Российские власти предложили регистрировать пассажиров на рейс с помощью единой биометрической системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ разрабатывает систему прохождения регистрации путешественников без предъявления паспортов. «Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе впрямую указана тождественность...» — подчеркнул глава ведомства Максут Шадаев.

Как отметил спикер во время выступления на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, сейчас пилотная версия проекта обсуждается с аэропортами. По его словам, это будет способствовать ускорению процесса регистрации и посадки.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа, позволяющая идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам и гарантирующая соблюдение высоких требований безопасности.

Ранее в феврале Минтранс опубликовал программу, согласно которой к 2023 году шесть российский авиагаваней будут использовать единую биометрическую систему «для упрощения транспортных процедур». На развитие системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей.

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