Борис Джонсон полностью привился от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины от коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, написал он своем Twitter-аккаунте.

Политик сделал вторую прививку согласно правилам — спустя 11 недель после первой. Процедура прошла в центре биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика в Лондоне. «Когда настанет ваша очередь, получите прививку», — подчеркнул Джонсон.

Первый компонент вакцины британский премьер получил 19 марта в больнице St Thomas Hospital: она наиболее близко находится к его резиденции. Именно там Джонсонлечился от коронавируса в апреле 2020 года во время первой волны пандемии. В данный момент в Великобритании для применения одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее ученыевыяснили, почему после вакцинирования препаратом AstraZeneca у пациентов возникают тромбозы. Это связано с аденовирусными векторами, которые используются для доставки спайкового белка вируса SARS-Cov-2 в организм человека.