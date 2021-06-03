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Борис Джонсон полностью привился от коронавируса

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: @BorisJohnson / Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины от коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, написал он своем Twitter-аккаунте.

Политик сделал вторую прививку согласно правилам — спустя 11 недель после первой. Процедура прошла в центре биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика в Лондоне. «Когда настанет ваша очередь, получите прививку», — подчеркнул Джонсон.

Первый компонент вакцины британский премьер получил 19 марта в больнице St Thomas Hospital: она наиболее близко находится к его резиденции. Именно там Джонсонлечился от коронавируса в апреле 2020 года во время первой волны пандемии. В данный момент в Великобритании для применения одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее ученыевыяснили, почему после вакцинирования препаратом AstraZeneca у пациентов возникают тромбозы. Это связано с аденовирусными векторами, которые используются для доставки спайкового белка вируса SARS-Cov-2 в организм человека.

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