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Курс евро рухнул

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс евро рухнул ниже 89 рублей, что произошло впервые с 1 апреля этого года, свидетельствуют данные площадки в четверг, 3 июня.

По состоянию на 17:10 евро торгуется на уровне 88,85 рубля, доллар — 73,17 рубля. Американская валюта с начала торгов незначительно укрепилась к рублю.

Курс доллара от TradingView

Индексы Мосбиржи и РТС, основные в России, снижаются менее чем на процент, однако накануне первый из них поставил исторический рекорд, поднявшись выше 3800 пунктов. Индекс РТС достигал 1634 пунктов.

Ранее 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов Антон Силуанов заявил о радикальном пересмотре структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долю долларов, которая на данный момент составляет 35 процентов, решено полностью обнулить. Вместо них увеличатся доли евро и юаня, а также впервые, причем сразу в объеме 20 процентов, появится золото.

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