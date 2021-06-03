Чемпион мира по шахматам высказался о достижениях Сталина

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в интервью журналисту Владимиру Познеру высказался о достижениях советского лидера Иосифа Сталина.

«Советский Союз смог противостоять фашистской машине, которая поработила практически всю Европу... Единственная страна, которая выстояла. Для меня по достижениям он со знаком плюс», — заявил Карпов. Он заметил при этом, что нельзя отрицать массовые репрессии, которые проводились в стране во время правления Сталина.

24 мая Карпов заявил об уничтожении шахмат при власти бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он добавил, что в то время было потеряно два поколения игроков и связь между поколениями, из-за чего начали возникать проблемы с тренерами.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам. Спортсмен удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1975 по 1985 годы.