В правительстве рассказали о десятках миллионов «квадратов» проблемного жилья

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что несколько десятков миллионов квадратных метров жилья в России может превратиться из ветхого в аварийное. Об этом вице-премьер рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

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По словам Хуснуллина, на данный момент в стране находятся около 40 миллионов «квадратов» проблемного жилья. «Средний износ жилья в России — порядка 50 процентов. За какой период оно станет ветхим, можно прогнозно посчитать, но факт в том, что эту проблему нужно решать уже сегодня. Нужно просчитать инвестиционные возможности и начинать шаг за шагом двигаться по всем населенным пунктам», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин также подчеркнул необходимость собрать данные о гражданах, которые могут рассчитывать на получение жилья от государства, включая тех, кто проживает в аварийных домах, и тех, кто стоит в очереди на получение. Вице-премьер призвал «собрать и синхронизировать все программы поддержки».

В мае 2021 года Хуснуллин назвал сроки расселения аварийного жилья в основных регионах России. Процесс планируют завершить в 2023 году. Однако в четырех регионах жители получат новое жилье уже в 2021-м, а «какой-то хвостик уйдет на 2024 год».