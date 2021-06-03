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Дания решила высылать беженцев за пределы Европы

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Фото: Globallookpress.com

Власти Дании одобрили закон, который позволяет высылать просителей убежища за пределы Европы, сообщает Reuters.

«Если вы подадите прошение о предоставлении убежища в Дании, вы будете знать, что вас отошлют в страну за пределами Европы, и благодаря этому, мы надеемся, люди перестанут искать в Дании убежища», — рассказал представитель правящей в стране социал-демократической партии по вопросам миграции Расмус Стоклунд (Rasmus Stoklund).

Ожидать решения по своему запросу они смогут в специальных лагерях в других странах, в том числе в Африке. В каких конкретно странах их будут размещать, пока не сообщается.

Против этого решения выступили некоммерческие организации внутри страны и в ООН: в международной организации указали на то, что за Данией в этом могут последовать другие страны, и это грозит увеличением рисков для беженцев.

За последний год убежища в Дании попросили около 1,5 тысячи человек, максимума в 21 тысячу этот показатель достигал в 2015 году, во время миграционного кризиса. Тогда в европейские страны хлынул поток из более чем миллиона беженцев.

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