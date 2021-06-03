Украину сравнили с Пуэрто-Рико

Украина потеряла свою самостоятельность в качестве субъекта международных отношений, как только перестала искать геополитический баланс между США, Европой и Россией. Об этом заявил в интервью «Украина.ру» директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Эксперт рассуждал о перспективах встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, в том числе и для Украины. По мнению Бондаренко, даже если Вашингтон перестанет интересоваться делами Киева, это не значит, что Киев автоматически перейдет под протекцию Москвы.

Материалы по теме Уравнение безопасности. Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США «Джо, у меня хорошая новость» О чем Порошенко по секрету докладывал в Вашингтон и как Зеленский использует записи этих переговоров

Политолог сравнил положение Украины в мире до и после 2014 года. После того, как Киев перестал искать геополитический баланс между крупными государствами и допустил дисбаланс в сторону США, в стране наблюдается серьезный кризис субъектности. «Украина просто оказалась в подчиненном положении, в положении огромного Пуэрто-Рико», — сказал он.

По мнению Бондаренко, в случае, если США перестанут интересоваться Украиной и управлять ее внутренними делами, их место с большой долей вероятности могут занять Великобритания или Турция, но не Россия. У самой Украины пока нет ресурсов, чтобы восстановиться в качестве самостоятельного участника международных процессов.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы американская сторона устроила встречу с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским до этих переговоров, подчеркнув, что судьба страны не должна решаться без ее участия.