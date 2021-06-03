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Песков заявил о своем двойном иммунитете к коронавирусу

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о сохранении высокого уровня антител к коронавирусной инфекции после перенесенной год назад болезни. Кроме того, он заявил о наличии у него сразу двух видов иммунитета. Об этом Песков сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, собирается ли он вакцинироваться от COVID-19. «Нет. Пока [работает] иммунитет. У меня два вида иммунитета, включая Т-клеточный», — добавил Песков.

О заражении Пескова коронавирусом сообщалось 12 мая 2020 года. Из-за болезни пресс-секретаря президента России пришлось госпитализировать.

Позднее Песков заявил, что заразился коронавирусом после того, как отказался от использования «блокатора вирусов». От блокатора начинается кашель и затрудняется дыхание из-за выделения хлора, но он «реально спасает от гриппа и других коронавирусов», утверждал представитель Кремля.

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