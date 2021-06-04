Эмир Катара пожелал России благословения Аллаха

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пожелал России дальнейшего плодотворного сотрудничества со своей страной, а также милости и благословения Аллаха. Трансляция выступления доступна на сайте ПМЭФ.

«Мы желаем форуму выполнить поставленные перед ним цели, а нашим странам — дальнейшего плодотворного сотрудничества. Мир вам, милость и благословение Аллаха», — сказал эмир, поблагодарив президента России Владимира Путина за приглашение на форум.

В своем выступлении Тамим бен Хамад Аль Тани заметил, что его страна занимает лидирующие позиции среди иностранных инвестиций в Россию, и дал высокую оценку двустороннему взаимодействую в сфере экономики. Он призвал и российский бизнес обратить внимание на возможности для инвестиций в Катаре. Эмир также подчеркнул, что высоко ценит роль России в производстве и распределении вакцин.

Катар в этом году выступает страной-партнером ПМЭФ. Эмир, как и канцлер Австрии Себастьян Курц, по видеосвязи участвует в пленарном заседании с Путиным.