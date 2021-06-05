Сторонника Трампа арестовали за испражнения на лужайку соседа-демократа

Бывший учитель Джерри Детрик (Jerry Detrick) в свои 70 лет был арестован по обвинению в мелком хулиганстве после того, как сосед Мэтью Гайетт (Matthew Guyette) позвонил в службу спасения, заметив на своем газоне перед домом сидящего на корточках без штанов мужчину, пишет Daily Mail.

По словам следователей, Детрик заявил окликнувшему его офицеру, что он шел мимо дома Гайетта и не испражнялся на его собственность, но позднее признал свой проступок. А позднее добавил, что испражнялся в том дворе не первый раз. Детрик утверждал, что делал это потому что был «человеком Трампа», а соседи —- демократы, которые поддерживают Джо Байдена. «Это наводит меня на мысль, что инцидент политически мотивирован», — написал офицер в полицейском отчете.

Детрику будет предъявлено обвинение в мелком хулиганстве 8 июня. Мэтью Гайетт в свою очередь поделился радостью в соцсетях: «Наконец-то поймали человека, который последние десять лет гадил у нас во дворе». Сосед-демократ также предположил у Детрика «проблемы с алкоголем и возможные психические отклонения».

Ранее Дональд Трамп назвал позором для США блокировку своих аккаунтов в соцсетях. В январе 2021 года главные мировые соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента США после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.