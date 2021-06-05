Минск собрался отстаивать в суде право компенсации потерь от инцидента с Ryanair

Белоруссия будет отстаивать право компенсации после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. Об этом в субботу в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер республики Роман Головченко, передает РИА Новости.

«Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована», — заявил он.

Также Головченко отметил, что Минск хочет объективного и справедливого международного расследования. При этом в Белоруссии твердо уверены в своей правоте и собираются отстаивать свои права и интересы в суде. «Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба», — заключил он.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Позднее Евросоюз запретил европейским авиалиниям рейсы над Белоруссией и ввел ограничения для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. Санкции против компании «Белавиа» в Минске сочли попыткой ее удушения и рейдерского захвата рынка.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии пообещало обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), чтобы добиться снятия ограничений на полеты своих авиакомпаний в Европу и использование воздушного пространства другими странами.

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