Рогозин оценил перспективы полета человека на Марс фразой «полный абсурд»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил скорый полет человека на Марс фразой «полный абсурд».

Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), передает ТАСС.

Глава «Роскосмоса» рассказал, что людей, далеких от космической отрасли, увлекают рассказы о скором полете человека на другую планету. Он также отметил, что такие разговоры — это всего лишь удачный маркетинговый ход.

«Но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», — оценил перспективы Рогозин. По его словам, полет на Марс осуществляется в пусковое окно, которое открывается раз в два года. При этом перелет может занять до девяти месяцев.

«Как запихнуть сто человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль? Потом они туда прилетят. Два года ждут открытия очередного пускового окна, чтобы оттуда свалить обратно на Землю», — сказал глава «Роскосмоса».

Ранее, в мае, Дмитрий Рогозин в Twitter поздравил Китай с первой в истории этой страны успешной мягкой посадкой на Марс и напомнил, что в 2022 году к Марсу будет отправлена европейско-российская миссия ExoMars.

Тем не менее в 2015 году глава «Роскосмоса» согласился с нецелесообразностью выделения крупных сумм на подготовку космических экспедиций к Луне и Марсу. По его мнению, при текущем состоянии бюджета космические амбиции подорвут экономические интересы страны.