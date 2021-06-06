В московской квартире обнаружили бордель

Сотрудники московской полиции обнаружили и ликвидировали бордель в квартире одного из домов на проспекте Мира, подозреваемый в организации притона задержан. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Правоохранителями предварительно установлено, что в квартире жили и оказывали услуги интимного характера за материальное вознаграждение семь девушек в возрасте от 25 до 30 лет. 23-летний подозреваемый из ближнего зарубежья выполнял функции администратора, он встречал клиентов борделя и провожал их к женщинам.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В отношении девушек были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили бордель, расположенный в организации под названием «Баня имени Дональда Трампа». Там посетителям предлагали эротический массаж и ряд других услуг. Кроме того, по этому же адресу находятся «Колбасный цех» и «Гостевой дом Аннино», которые помогали конспирировать деятельность притона. Организатором оказался 40-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга.