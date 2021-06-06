Белоусов описал первый разговор с Грефом о надвигающейся на Россию пандемии

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как власти России узнали о надвигающейся пандемии. Видео его выступления появилось в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрий Смирнова.

«Прекрасное воскресное утро, звонит [глава Сбербанка] Герман Греф и говорит: "Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно"», — описал разговор Белоусов.

По словам вице-премьера, затем он позвонил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. «Выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: "Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения"», — рассказал он.

Белоусов отметил, что китайская сторона не делилась данными о происходящем, так как сама не понимала, что происходит. «Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом — мы не знаем», — объяснил он. По словам вице-премьера, устраивать диалог с населением также было опасно, так как оставался риск вызвать панику среди граждан.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.