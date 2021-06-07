Санитары украинской психбольницы бросили пациентов умирать на кладбище

Украинский писатель и журналист Сергей Бакуменко заявил, что вместе с полицией и медиками обнаружил на кладбище в Одессе трех пациентов городской психбольницы, которых вывезли туда санитары и бросили умирать. Подробностями произошедшего он поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, у одного из больных не было части головы, у другого оказались ампутированы ступни, а третий мог передвигаться только ползком. Сами мужчины заявили полиции, что являются пациентами Одесского областного медицинского центра психического здоровья, а на кладбище их насильно вывез медперсонал. «Один из этих несчастных вспомнил, что когда он спросил санитара, куда их везут, то тот со смехом им ответил: "На расстрел!"», — рассказал Бакуменко.

После осмотра медики констатировали, что пациенты не смогли позвать на помощь самостоятельно, так как были сильно истощены от голода. «Они действительно не в себе. Других развезли по домам, а у этих троих дома нет, и их просто выкинули как мусор», — продолжил писатель. Он отметил, что сейчас мужчины находятся в центре интеграции лиц без определенного места жительства.

По данным телеканала ТСН, в психбольнице уже подтвердили, что найденные на кладбище — их пациенты, однако заверили, что они были выписаны накануне в связи с выздоровлением. При этом на вопрос, как неходячие люди смогли самостоятельно добраться до места, которое находится за несколько километров от учреждения, руководство ответить не смогло.

Отмечается, что случившимся уже заинтересовались местные правоохранительные органы, однако информации о возбуждении уголовного дела или проверке сведений пока не поступало. Санитаров, которые могут быть причастны к произошедшему, пока обнаружить не удалось.

Ранее в Казахстане обнаружили россиянина, который считался пропавшим без вести после того, как приехал в республику, чтобы получить наследство, но в итоге попал в психбольницу. Как выяснили правоохранители, мужчина приехал в Казахстан из России, чтобы продать квартиру своей умершей матери. Причина, по которой он оказался госпитализирован, устанавливается.

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