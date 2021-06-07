Ведущий Первого канала рассказал о взаимоотношениях с пасынком

Ведущий программ «Доброе утро» и «Русский ниндзя» на Первом канале Тимур Соловьев рассказал об отношениях с пасынком Филиппом — сыном его супруги от предыдущего брака. В интервью WomanHit.ru он сообщил о том, каких методов придерживается в его воспитании.

«У меня в детстве был не самый удачный опыт жизни с отчимом. С Филиппом я постарался выстроить отношения в контексте старшего и младшего товарищей. Не разговариваю с ним менторским тоном, я не воспитатель, а друг», — отметил ведущий.

По словам Соловьева, он старается быть пасынку скорее приятелем, с которым можно побегать, побоксировать или покататься на велосипеде летом. «С этой позиции ребенок гораздо больше тебе открыт, он смотрит, как ты поступаешь, и тянется за тобой», — уверен он.

Так, ведущий привел в пример свои занятия боксом. Наблюдая за отчимом, Филипп тоже захотел заняться этим видом спорта. «Пример моего отношения к его маме, к нашим родителям, друзьям действует гораздо эффективнее нравоучительных бесед», — заключил телеведущий.

Соловьев стал отцом в январе. Он сообщил, что его супруга Анна Башмет родила дочь. Соловьев и Башмет сыграли свадьбу 8 августа 2020 года. 38-летний ведущий Первого канала женился впервые и не афишировал свои отношения, для его супруги брак стал вторым.