Новый фен-пылесос за десятки тысяч рублей обрел популярность у покупателей

Новая модель фена для сушки волос обрела широкую популярность среди покупателей. Соответствующие посты появились в Twitter и TikTok.

Речь идет о приборе для укладки волос Reverse-Air Dryer, принцип действия которого напоминает работу пылесоса. Для того чтобы высушить волосы, необходимо расчесать прядь и разместить ее перед феном, который сам «засасывает» ее внутрь и сушит за одну минуту. Стоимость изделия составляет 500 долларов (36,4 тысячи рублей).

Пользователи сети обратили внимание на упомянутый фен-пылесос и принялись писать об опыте его эксплуатации в многочисленных постах: в TikTok ролики под хэштегом #airreverse просмотрели больше 573 тысяч человек.

Журналисты издания Wired в свою очередь протестировали Reverse-Air Dryer и подчеркнули, что он особенно подойдет обладательницам африканского типа волос, поскольку специальная технология сушки позволяет выпрямить их без утюжка. Кроме того, эксперты отметили, что при использовании упомянутого фена время укладки сокращается до 20 минут.

По информации издания, еще одним плюсом Reverse-Air Dryer является его широкий диапазон рабочих температур. Специалисты поставили прибору девять баллов из десяти.

В феврале парикмахерша рассказала о главной ошибке при мытье головы. Работница салона красоты рассказала, что волосы необходимо мыть шампунем не один, а два раза. Таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались.