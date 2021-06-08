Женщина выиграла больше миллиарда рублей в лотерею и разочаровалась

Китаянка выиграла в лотерею потребительские купоны на 100 миллионов юаней (1,1 миллиарда рублей) и испытала разочарование. Ее историю публикует South China Morning Post.

Удача улыбнулась Синь Сяодай (Xin Xiaodai) в октябре 2018 года. Она оказалась самой везучей из трех миллионов участников розыгрыша и мгновенно прославилась в китайском сегменте интернета. «Я что, могу теперь не работать?» — написала женщина в соцсети.

Сяодай ушла с должности IT-инженера и начала путешествовать по миру. Самой интересной ей показалась поездка в США на бесплатные курсы пилотирования вертолета. Правда, проезд и проживание в Америке Сяодай пришлось оплачивать самой. Женщина быстро поняла, что тратит на использование купонов крупные суммы из своего кармана. Кроме того, оказалось, что купоны действительны только в течение года.

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В итоге женщина потратила более 200 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей) на путешествия за «бесплатными» услугами и развлечениями. Из-за постоянных перелетов у нее ухудшилось здоровье, а кроме того, открытое в 2020 году женщиной маркетинговое агентство было закрыто властями. Сяодай считает это признаком того, что удача отвернулась от нее.

«Мое везение явно иссякло. Все, что случилось со мной, больше похоже на насмешку», — отметила Сяодай. Впрочем, женщина надеется, что ее опыт поможет другим людям, оказавшимся в схожей ситуации.

Ранее сообщалось, что студентка из Великобритании угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи, но забыла купить лотерейный билет. Свой промах девушка обнаружила, только позвонив устроителям.