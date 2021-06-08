В Госдуме назвали действия МИД в ответ на шаги Канады ожидаемыми и логичными

Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал действия российского Министерства иностранных дел (МИД) в ответ на недружественные шаги Канады ожидаемыми и логичными. Его слова приводит официальный Telegram-канал комиссии.

«Это ответная реакция на серию недружественных шагов Оттавы по отношению к Москве», — пояснил он. Глава комиссии также добавил, что Канада играет заметную роль в «организованной США антироссийской коалиции» и участвует в информационных кампаниях против России.

По его словам, на Комиссии Госдумы неоднократно отмечали причастность канадских должностных лиц, НПО и СМИ к «поддержке экстремистских организаций и незаконных протестных акций на территории России, популяризации наркопотребления, бойкоту Олимпиады в Сочи, вмешательству в выборы, а также к дискредитации и призывам не поддерживать инициированные Президентом России поправки в Конституцию».

Пискарев напомнил, что МИД России еще в прошлом году направлял в адрес посольства Канады ноту протеста, в которой отметил, что действия посла нарушили положения Венской конвенции и законодательства Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что он подвергал сомнению правильность поправок к Конституции России «о защите семьи и института брака как союза мужчины и женщины».

7 июня МИД России ввел рестрикции в отношении ряда граждан Канады. Среди прочих, на территорию России запретили въезд министру юстиции и генеральному прокурору Канады Дэвиду Ламетти (David Lametti), руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркесу (Marci Surkes), а также начальнику разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотту Бишопу (Scott Bishop).

В Москве пошли на такой шаг, поскольку Оттава проявляет активность в поддержке «ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике», а также безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины и предпринимает попытки вмешиваться во внутрироссийские дела.