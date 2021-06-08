Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на жесткую критику ее работы в Госдуме от вице-спикера нижней палаты парламента Игоря Лебедева. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Яблоко от яблони недалеко падает!» — ответила Роднина Лебедеву, который является сыном председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее 8 июня Лебедев заявил, что от бывшей фигуристки нет никакого толку на заседаниях, так как она «лишь хлопает глазами и не понимает, что происходит». Вице-спикер Госдумы добавил, что спортсмены не должны идти в политику, так как не приносят там пользы.

2 июня журналист Илья Барабанов обратил внимание на то, что Роднина не выполнила свое предвыборное обещание. По его словам, в 2016 году Роднина обещала построить в Дубне каток, однако это так и не было сделано.

Роднина побеждала на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах в парном катании. Она является депутатом Госдумы от «Единой России» с 2007 года.