В Госдуме жестко раскритиковали работу Родниной

Депутат Госдумы Игорь Лебедев жестко раскритиковал работу коллеги — трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам политика, от бывшей фигуристки нет никакого толку, так как она ни разу не выступила на заседаниях и не внесла ни одного законопроекта. «Сидит, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит», — добавил Лебедев.

Он также заявил, что спортсмены не должны идти в политику, так как не приносят там пользы. По словам депутата, в Госдуме атлеты оказываются из-за желания партий привлечь избирателей, а также для обхода моментов, которые могут отрицательно сказаться на жизни спортсменов.

Роднина побеждала на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах в парном катании. Она является депутатом Госдумы от «Единой России» с 2007 года.