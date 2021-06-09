Арми Хаммер решил лечиться от наркозависимости и сексуальных расстройств

Голливудский актер Арми Хаммер, которого ранее обвиняли в каннибализме и изнасиловании, решил отправиться в рехаб. Об этом сообщает Vanity Fair.

Уточняется, что артист будет лечиться от алкогольной и наркотической зависимости, а также от сексуальных расстройств. Он прибыл в клинику во Флориде еще 31 мая, его сопровождали бывшая супруга Элизабет Чэмберс и двое детей.

Материалы по теме «Я стопроцентный каннибал» Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир Американский психопат Как Шайа ЛаБаф из молодой звезды превратился в главного безумца Голливуда

«Все смотрят на Арми и думают, что у него была какая-то привилегированная жизнь. Это якобы означает, что в его юности не было никаких проблем, все было очень хорошо. Но это не обязательно так. Тот факт, что вы выросли в богатой семье, не означает, что в вашей жизни нет проблем», — сказал близкий друг актера. Он добавил, что решение отправиться в рехаб означает, что Хаммер захотел вернуть контроль над собственной жизнью.

В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте артиста обвинили в изнасиловании. Девушка Эффи утверждает, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.