Бывший игрок «Динамо» связал популярность Дзюбы в Австралии с «известными видео»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал о популярности форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Австралии. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам игрока, в стране многие знают российского форварда благодаря его игре на чемпионате мира-2018, а также публикации «известных видео». Австралиец также добавил, что играть против Дзюбы очень сложно.

Уилкшир не уточнил, о каких видео идет речь. За последний год два ролика с участием Дзюбы стали резонансными. В ноябре 2020-го в сети оказалась видеозапись с мастурбирующим футболистом. Тремя месяцами ранее форвард сымитировал половой акт в раздевалке с одноклубником по «Зениту» Сердаром Азмуном. Ролик также был опубликован в соцсетях.

Улкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год. Вместе с московским клубом он стал бронзовым призером чемпионата России.